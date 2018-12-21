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20 декабря Кирилл Нечаев презентовал свой новый клип на песню «Новогодняя» (смотрите видео ниже). Подробнее - в материале Planet Today.

Идея снять видео о семейном празднике пришла к нему ещё в прошлом году: «Я хотел снять просто семейный Новый год, своих родных и близких. Праздничный стол, танцы, валяние в снегу, катание с горки... Снимал сам, просто на телефон. Но, к сожалению, было недостаточно материала, и я решил отложить съемки клипа на эту песню, чтобы сделать что-то более масштабное с профессиональной командой. Прошёл год. Произошло много всего интересного. И вот я решил вернуться к этой песне.

Набросал несколько идей: флешбек в 90-е, танцующие Дед морозы. И сценарист Александр Ворожейкин уже придумал из этого полноценную историю, которую мы сняли в Новосибирске (потому что у них уже была самая настоящая зима). У нас была большая команда: режиссер Вадим Зайцев, продюсер Александр Адамович, оператор Андрей Бубин и ещё очень много прекрасных людей, благодаря которым эта задумка реализовалась.

В клипе с огромной радостью снялась и моя мама. Она актриса и режиссёр. Поэтому для неё это был очень интересный опыт. Плюс она обожает приключения.

Наши новогодние традиции такие же, как и у других. Мы наряжаем елку, украшаем квартиру. Весь день на кипише… Кто-то бежит докупать майонез, так как его вечно не хватает. Кто-то чего-то режет, другой человек относит блюда в гостиную и расставляет на столе. А один человек всегда смотрит телевизор и контролирует процессы вокруг.

Примерно в 20:00 мы хотим сесть за стол, но ничего не успеваем. В итоге, садимся где-то в 22:00. Мама постоянно хлопочет. Человек, который смотрит телевизор, говорит «как надоели эти «Голубые огоньки! Там всегда одни и те же». Потом мы едим. Затем кто-то кричит «Блин, бумажки!» и судорожно ищет по квартире бумагу и ручки. После все пишут свои желания. Затем Путин говорит, мы все слушаем с бенгальскими огнями наготове и двумя бутылки шампанского. И с первым боем курантов открываем шампанское и кричим «С Новым годом!». Прожигаем скатерть бенгальскими огнями, заливаем случайно салаты шампанским, жжем бумагу, кидаем ее в бокал, пьем шампанское с бумагой. Потом мы с моей девушкой Галиной скромненько целуемся, всех обнимаем, поздравляем с Новым годом, после чего тут же за окном начинается «ба-бах» и мы бежим на улицу смотреть на салюты. Там мы выясняем, какой сосед самый богатый. И снова идём домой. Потом приходит Дед Мороз и всем дарит подарки. Но все - и взрослые и дети, должны читать стихи, или никакого подарка тебе не будет. Те, кому позволяют возраст и физическое состояние, даже встают на стул. Все радуются. Примерно в два часа ночи я ложусь под стол, потому что я объелся. Эта новогодняя традиция. Потом мы идём гулять и кататься с горок. И так тусуем обычно часов до 5-6 утра. И потом спать. А 1 января просыпаемся и шуршим. И все салатики прошлогодние заходят как никогда. Вот так.