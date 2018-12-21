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«Одноклассники» назвали музыкальные открытия 2018 года

Пятница, 21 Декабря 2018 08:33
«Одноклассники» назвали музыкальные открытия 2018 года Фото из открытых источников

Популярная в русскоязычном сегменте интернета соцсеть "Одноклассники" представила рейтинг музыкальных исполнителей, которые приобрели популярность в социальной сети в уходящем году. Главным откровением года от мира музыки "Одноклассники" назвали коллектив HammAli & Navai.

 

Песни "Пустите меня на танцпол" и "Ноты" группы HammAli & Navai набрали самое высокое число прослушиваний в разделе соцсети "Музыка".

 

Следом за группой HammAli & Navai расположились Anivar и KAZKA, песни которых "Украду" и "Плакала" тоже набрали приличное количество прослушиваний. Песня KAZKA - "Плакала", кстати, стала хитом номер один среди композиций от молодых исполнителей.

 

В пятерку самых прослушиваемых молодых артистов вошли Grivina с композицией "Я хочу" и MATRANG с песней "Медуза".

 

Вторая пятерка главных музыкальных открытий 2018-го года по версии социальной сети "Одноклассники" выглядит следующим образом: на шестом месте расположилась GAZIROVKA с песнями Black и Nirvana, седьмое оккупировал Леша Свик со своим "Малиновым светом", восьмую строку рейтинга занял MARUV с композицией "Drunk Groove", на девятой строке RASA "Под фонарем", и последнее место занимает CYGO с треком "Panda E".

 

Самые популярные музыкальные направления в рейтинге ОК — поп и хип-хоп. Тут, впрочем, обошлось без сюрпризов — музыка этих жанров уверенно лидирует и в других рейтингах.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка
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