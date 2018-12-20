Наталья Сергунина прокомментировала подготовку новогодних программ в московских библиотеках

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Заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина прокомментировала подготовку московскими библиотеками новогодних программ. С 2 по 6 января включительно дети смогут побывать на бесплатных литературных представлениях и мастер-классах в 158 читальнях. В 22 из них также будут организованы 46 новогодних елок. Такую информацию передает сайт московского мэра.

По словам чиновницы, это уже третий раз, когда столичные библиотеки готовят новогодние программы. В прошлом году на них побывали более 42000 детей с мамами и папами. Как подчеркнула госпожа Сергунина, благодаря библиотекам закладывается основа всестороннего развития детей.

В уходящем году библиотеки организовали интерактивную программу для всех районов мегаполиса. В каждом из округов главного российского города запланировано проведение не менее двух новогодних елок. Пройти регистрацию на елки можно на ресурсах mos.ru и bibliogorod.ru. Что касается интерактивной программы с мастер-классами и викторинами, то для нее регистрация упразднена.