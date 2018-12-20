В зимние праздники для москвичей будут работать около 70 подконтрольных Депкультуры музеев

Специально к новогодним каникулам столичные музеи, галереи и выставочные залы подготовили специальную развлекательную программу.
Она отвечает интересам каждого, ведь в ней предусмотрены встречи с Дедом Морозом, развлекательные шоу, постановки и интерактивные занятия. Москвичи смогут принять участие в экскурсиях, мастер-классах, викторинах, балах и квестах, а также посмотреть спектакли. Такую информацию передает сайт столичного мэра.
Комментируя новость, замградоначальника мегаполиса Наталья Сергунина подчеркнула, что за время зимних каникул граждане могут воспользоваться возможностью и посетить свои любимые музеи.
В прошлом году столичные музеи, выставки и галереи в общей сложности посетили свыше 1 млн. человек. За время грядущих новогодних каникул ожидается бурный рост посещаемости музеев, в том числе, и за счет приезда туристов. Следует добавить, что во время зимних каникул для жителей и гостей Москвы будут работать около 70 музеев, выставок и галерей, подконтрольных местному Депкультуры.
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