Шнуров презентовал клип группы «Ленинград» на песню «Золото»

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На официальном YouTube-канале российской музыкальной группировки "Ленинград" появился новый клип — видео (смотрите ниже) на песню "Золото", в которой Сергей Шнуров и компания решили поразмышлять над современными ценностями.

Сюжет клипа незатейлив — женщина-монстр поедает все сколько-нибудь ценные предметы, на которые падает ее внимание, а затем начинает убивать богатых мужчин, чтобы заполучить еще больше ценностей.

Фоном при этом звучит что-то вроде: "Все бабы любят бабки и фитнес" и "Наманикюря лапки, мы тянем к богатеям", но звучит, как отмечают слушатели, как-то невнятно — если отключить родной аудиоряд видео и заменить его на какой-нибудь бодренький индастриал (например), то ролик выглядит значительно лучше (но все равно плохо)

В общем, в мире стало больше на один клип "Ленинграда", и на этом, наверное, всё.

Стоит лишь отметить, что новый клип "Ленинграда" (как и старые) снимал все тот же Илья Найшуллер, которому следовало бы наконец завязать с "халтурой" и взяться за какой-нибудь серьезный проект, потому что серьезные проекты как раз нужны отечественному кинематографу, переживающему не лучшие времена.

Предпоследняя работа Найшуллера и "Ленинграда" — музыкальное видео "Цой", тоже как-то не особенно "зашло" фанатам группы. Многие посчитали его откровенным неуважением к легенде русского рока Виктору Цою.