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Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»

Четверг, 20 Декабря 2018 09:32
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома» Фото из открытых источников

Актер Маколей Калкин, который в детстве снялся в серии культовых фильмов "Один дома", и с тех пор наслаждается успехом, снова появился в своей главной в жизни роли — на этот раз для рекламы голосового ассистента от Google.

 

На видео (смотрите ролик ниже), которое появилось на YouTube-канале Google вчера, повзрослевший герой Калкина из фильма "Один дома" снова остается… один дома. Но теперь у него есть голосовой помощник Google Assistant, который решает все проблемы.

 

"Эй Гугл, что там у меня сегодня по плану?", "Гугл, добавь крем после бритья в список покупок", "Гугл, напомни мне постирать постельное белье", "Гугл, понизь температуру в доме на пару градусов" — эти и подобные фразы произносит Калкин под видеоряд, демонстрирующий способности голосового помощника, работающего в связке с системами "умного" дома.

 

Отсылки к культовому фильму, который вышел уже почти три десятка лет назад, выглядят довольно забавно — в комментариях под видео на YouTube удивляются, как корпорации Google вообще удалось заставить Калкина сняться в этой рекламе.

 

Удивляться, на самом деле, нечему — очевидно, что от предложения, которое сделали актеру, невозможно было отказаться, так как оно было подкреплено солидной суммой денег.

 

"Да это же лучший рекламный ролик 2018-го года!", — пишут пользователи YouTube, которые, вероятно, являются горячими поклонниками старого новогоднего фильма.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости актер
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