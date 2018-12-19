Среда 19 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Крупнейшие телевизионные холдинги начнут сотрудничать с КВН

Крупнейшие телевизионные холдинги начнут сотрудничать с КВН

Среда, 19 Декабря 2018 15:13
Крупнейшие телевизионные холдинги начнут сотрудничать с КВН Фото из открытых источников

Телевизионное творческое объединение "АМИК", занимающееся производством шоу КВН, заключило соглашение о стратегическом партнерстве с крупнейшими отечественными телевизионными холдингами — Национальной Медиа Группой, "Первым каналом" и СТС Медиа.

 

В рамках достигнутых договоренностей, крупные телевизионные холдинги и ООО "ТТО "АМИК"" будут совместно производить контент развлекательной направленности с участием актеров и авторов "Клуба веселых и находчивых". Под развлекательным контентом подразумеваются, например, телесериалы, юмористические шоу, а также полнометражные комедийные фильмы.

 

Кроме того, соглашение предусматривает возможность обучения участников КВН на телевизионных факультетах школы кино и телевидения "Индустрия".

 

Первым совместным начинанием станет телевизионный сериал "Корни", запланированный к показу каналом СТС. Съемки сериала стартуют в наступающем году.

 

Кроме "Корней", в продюсерской разработке находятся еще пять проектов, подробности и названия которых пока не разглашаются.

 

"Мы намерены инвестировать в юмористические проекты значительные средства, и уверены, что сотрудничество с КВН позволит нам достичь успеха в этом направлении", — заявила Ольга Паскина, гендиректор Национальной Медиа Группы.

 

Глава Первого канала Константин Эрнст отметил, что КВН — это главная "кузница кадров" для развлекательного телевидения в последние три десятка лет.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости телевидение
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Виталий Мутко покинул пост президента РФС Виталий Мутко покинул пост президента РФС Сетевые представительства Российского футбольного союза сообщили о решении Виталия Мутко сложить с себя полномочия главы спортивной организации. Временным исполняющим обязанности президента РФС будет Сергей Прядкин, руководитель Российской премьер-лиги. "Виталий Мутко…
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам Ликвидация оружия, запрещенного в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), завершилась еще в 2000 году, заявил в интервью «Коммерсанту» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. США стремятся «избавиться…
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие Две трети россиян сожалеют о распаде Советского Союза, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". По данным исследования, 66% респондентам жаль, что такого государства давно не существует, что на 12…
Читайте также
Новогоднее шоу с героями «Союзмультфильма» сорвалось Новогоднее шоу с героями «Союзмультфильма» сорвалось Грандиозное новогоднее шоу студии "Союзмультфильм", которое должно было состояться в "Лужниках", отменено за две недели до премьеры. Соответствующие сведения появились в распоряжении у издания "Коммерсантъ". По его данным, от проведения…
Семью не подпускают к собственности Евгения Осина после смерти певца Семью не подпускают к собственности Евгения Осина после смерти певца Экс-супруга покойного певца Евгения Осина, Наталья, а также концертный директор исполнителя Александр Сидоренко, не могут попасть в гараж, где хранятся мотоциклы Осина. Гараж, по данным Федерального агентства новостей, расположен на…
Объявлены номинанты премии Гильдии киноактеров США Объявлены номинанты премии Гильдии киноактеров США Гильдия киноактеров Соединенных Штатов Америки определилась с номинантами на свою премию. Самое большое число номинаций на двадцать пятую премию Гильдии получила картина "Звезда родилась". На награды от Гильдии киноактеров США…
Тема дня
Те, кто любит Сталина, являются рабами? Те, кто любит Сталина, являются рабами?

Персона лидера Советского Союза Иосифа Сталина до сих пор вызывает споры и дискуссии в обществе. Одн...

Фото
ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Названы катастрофические последствия керченской провокации Названы катастрофические последствия керченской провокации
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.