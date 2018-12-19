Крупнейшие телевизионные холдинги начнут сотрудничать с КВН

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Телевизионное творческое объединение "АМИК", занимающееся производством шоу КВН, заключило соглашение о стратегическом партнерстве с крупнейшими отечественными телевизионными холдингами — Национальной Медиа Группой, "Первым каналом" и СТС Медиа.

В рамках достигнутых договоренностей, крупные телевизионные холдинги и ООО "ТТО "АМИК"" будут совместно производить контент развлекательной направленности с участием актеров и авторов "Клуба веселых и находчивых". Под развлекательным контентом подразумеваются, например, телесериалы, юмористические шоу, а также полнометражные комедийные фильмы.

Кроме того, соглашение предусматривает возможность обучения участников КВН на телевизионных факультетах школы кино и телевидения "Индустрия".

Первым совместным начинанием станет телевизионный сериал "Корни", запланированный к показу каналом СТС. Съемки сериала стартуют в наступающем году.

Кроме "Корней", в продюсерской разработке находятся еще пять проектов, подробности и названия которых пока не разглашаются.

"Мы намерены инвестировать в юмористические проекты значительные средства, и уверены, что сотрудничество с КВН позволит нам достичь успеха в этом направлении", — заявила Ольга Паскина, гендиректор Национальной Медиа Группы.

Глава Первого канала Константин Эрнст отметил, что КВН — это главная "кузница кадров" для развлекательного телевидения в последние три десятка лет.