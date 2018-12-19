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Критики назвали лучший отечественный сериал года

Среда, 19 Декабря 2018 13:39
Критики назвали лучший отечественный сериал года Фото из открытых источников

В рейтинге лучших российских сериалов 2018-го года, опубликованном порталом Кино-театр.ру, лидируют три проекта — "Обычная женщина" Бориса Хлебникова, "Звоните ДиКаприо!" Жоры Крыжовникова и "Домашний арест" Петра Буслова и Семена Слепакова.

 

Лучшие отечественные сериалы года определялись при помощи голосования, в котором принимали участие как простые любители многосерийных проектов, так и эксперты-критики, которых набралось более полутора десятков. Среди последних, как отмечается, были представители крупных российских средств массовой информации.

 

Общее количество сериалов, участвовавших в рейтинге — 241. Да, за год в России, соответственно, выходит около двух с половиной сотен сериалов, что весьма немало.

 

Победителем по числу упоминаний стал сериал от Бориса Хлебникова и канала ТВ-3 "Обычная женщина", в центре сюжетной линии которого — тридцатидевятилетняя Марина, тайком от родных работающая сутенершей. Исполнителями главных ролей в сериале стали Анна Михалкова и Евгений Гришковец.

 

Сериал "Звоните ДиКаприо!" рассказывает историю актера Егора Румянцева, который, находясь на самом пике карьеры, узнает о своей неизлечимой болезни.

 

Нашумевший проект "Домашний арест" знакомит зрителей с опальным мэром, который попадает под домашний арест по месту прописки и оказывается в коммунальной квартире, где прошло его полное невзгод детство.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости сериалы
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