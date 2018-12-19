Очередной плагиат: новые обложки сингла SABI MISS и альбома 6ix9ine оказались похожи

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Два дня назад популярная рэперша SABI MISS выпустила релиз нового трека #УЛИЦА с обложкой мультяшного образа, который напомнил всем поклонникам известного репера Tekashi 6ix9ine обложку нового альбома DUMMY BOY (смотрите видео ниже). Подробнее - в материале Planet Today.

Саби в образе малышки очень похожа на малыша DUMMY с обложки рэпера Даниэля Эрнандеса. Что это?

Случайность, вдохновение, задуманный пиар или плагиат? Совсем недавно мир узнал что Tekashi 6ix9ine поместили под арест и ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Воспользовалась ли Саби ситуацией или оба эти персонажа никак не связаны между собой?

Фанаты российской рэперши активно обсуждают новость, сравнивая образы, отмечая, что Саби скорее 3D макет, а 6ix9ine-пластилиновый персонаж.

И есть также мнение что вся схожесть идёт от произведения "Алиса В стране чудес", там так же использован знаменитый шахматный пол.

Что ждет новый сингл SABI #УЛИЦА и ее персонажа с обложки мы узнаем совсем скоро! Ну а вы как считаете плагиат, пиар или вдохновение ?