Сервис Shazam назвал самые популярные песни, которые пользователи искали в 2018 году

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Shazam- это кроссплатформенная программа, используемая для определения названия и рейтинга любой песни, звучание которой может уловить телефон. На протяжении многих лет работы данная система доказала свою огромную информационную пользу для молодёжи, показала высокую продуктивность и осведомлённость в музыкальном мире.

Каждый год проводится сбор информации о популярности музыкального продукта как русского, так и зарубежного производства. В недавнем времени были оглашены списки песен, ставшими самыми востребованными в мире Shazam.

Возглавляет список хит Дэми Ловато и группы Clean Bandit под названием Solo. Данное музыкальное произведение занимало первые места в топ-чартах сразу 15 стран. В Shazam ее пытались найти 9,1 млн раз.

Вторым местом в рейтинговой таблице может похвастаться трек Ники Джема и Джея Бальвина, названный «X». Количество попыток найти данную аудиозапись составило 8.8 млн раз, почти столько же, сколько и Solo.

Третье место было занято песней One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы. Хоть это и третье место, однако это свидетельствует не о низком рейтинге по сравнению с первыми двумя, а о таком же высоком уровне мастерства и исполнения.

Интересный факт: российская девушка-DJ из Иркутска стала одной из самых популярных и узнаваемых DJ в Европе и мире, что безусловно радует всех её фанатов и мотивирует её соотечественников на достижение таких же, а то и больших высот. Она стала четвертой из 20 лучших артистов 2018 года.