Завершились съемки фильма «Джокер»

Джокер. Данная личность весьма заинтриговала зрителей ещё во времена «Тёмного рыцаря». Тогда его роль исполнял невероятно харизматичный Хит Леджер. После этого фильма Джокер засветился в киноленте «Отряд самоубийц» (его роль исполнял Джаред Лето). В этих картинах главная роль принадлежала другим киногероям. Но теперь своеобразный антагонист получил свой личный фильм.
Совсем недавно Тодд Филлипс заявил, что съёмки кинокартины «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли успешно завершены. Просмотреть данный фильм в кинотеатрах России можно будет уже с 3 октября 2019 года.
Сюжет фильма будет повествовать о событиях 1980-х годов, в центре внимания которого окажется невероятно жестокая и весьма реалистичная криминальная история о преображении обычного мужчины в криминальную личность под именем Джокер. Данная кинолента не будет являться элементом фантастической вселенной DC, а одним из первых фильмов в новом бренде Warner Bros.
По описанию Warner Bros, сюжет представляет из себя «изучение жизни человека, который является изгоем общества, несущее в себе обобщающий и нравоучительный черты».
Над сценарием поработал не только Тодд Филлипс, но и такая известная личность, как Скотт Сильвер. На съёмки фильма было затрачено почти 55 миллионов долларов, продюсерами фильма стали Бредли Купер, Эмма Тилинджер, а также Ричард Баратта.
Судя по продюсерскому составу, фильм будет весьма интригующим и займёт достойное место среди лучших кинокартин 21 века.
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