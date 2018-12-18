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Завершились съемки фильма «Джокер»

Вторник, 18 Декабря 2018 15:04
Завершились съемки фильма «Джокер» Фото из открытых источников

Джокер. Данная личность весьма заинтриговала зрителей ещё во времена «Тёмного рыцаря». Тогда его роль исполнял невероятно харизматичный Хит Леджер. После этого фильма Джокер засветился в киноленте «Отряд самоубийц» (его роль исполнял Джаред Лето). В этих картинах главная роль принадлежала другим киногероям. Но теперь своеобразный антагонист получил свой личный фильм.

 

Совсем недавно Тодд Филлипс заявил, что съёмки кинокартины «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли успешно завершены. Просмотреть данный фильм в кинотеатрах России можно будет уже с 3 октября 2019 года.

 

Сюжет фильма будет повествовать о событиях 1980-х годов, в центре внимания которого окажется невероятно жестокая и весьма реалистичная криминальная история о преображении обычного мужчины в криминальную личность под именем Джокер. Данная кинолента не будет являться элементом фантастической вселенной DC, а одним из первых фильмов в новом бренде Warner Bros.

 

По описанию Warner Bros, сюжет представляет из себя «изучение жизни человека, который является  изгоем общества, несущее в себе обобщающий и нравоучительный черты».

 

Над сценарием поработал не только Тодд Филлипс, но и такая известная личность, как Скотт Сильвер. На съёмки фильма было затрачено почти 55 миллионов долларов,  продюсерами фильма стали Бредли Купер, Эмма Тилинджер, а также Ричард Баратта.

 

Судя по продюсерскому составу, фильм будет весьма интригующим и займёт достойное место среди лучших кинокартин 21 века.

 

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Дробин Кирилл Опубликовано в Культура   Теги Джокер Новости
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