Росгвардия записала клип на рождественскую песню Джорджа Майкла

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Минувшей ночью у стен Кремля произошло настоящее новогоднее чудо — на катке, расположенном на Красной площади, появился ансамбль Росгвардии в полном составе (а это, между прочим, две сотни человек), который встал на коньки для того, чтобы исполнить... нет, не какую-нибудь "Калинку", как можно было бы предположить, а кавер на бессмертный рождественский хит Джорджа Майкла Last Christmas.

Видео с действом, которое происходило на Красной площади прошлой ночью, публикует РЕН ТВ — смотрите ролик ниже.

Ночью в Москве было довольно холодно (около минус пятнадцати градусов Цельсия), но мороз — это не то, что может остановить росгвардейцев, да еще и участвующих в такой невероятной инициативе.

"Сердца у нас, знаете ли, горячие, поэтому мы стараемся соответствовать своей форме по высшему разряду. Форму нужно носить с гордостью, поэтому даже если тебе на самом деле холодно, то об этом никто не должен знать", — цитируют средства массовой информации Алексея Дмитриева, заслуженного артиста Российской Федерации, солиста Академического ансамбля песни и пляски войск Нацгвардии РФ.

Съемки новогоднего клипа от Росгвардии прошли со свойственным военным размахом — две сотни человек в кадре, еще полсотни за кадром, эффектные трюки на льду, и так далее — все четко и слаженно.