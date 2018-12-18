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Росгвардия записала клип на рождественскую песню Джорджа Майкла

Вторник, 18 Декабря 2018 14:34
Росгвардия записала клип на рождественскую песню Джорджа Майкла Фото из открытых источников

Минувшей ночью у стен Кремля произошло настоящее новогоднее чудо — на катке, расположенном на Красной площади, появился ансамбль Росгвардии в полном составе (а это, между прочим, две сотни человек), который встал на коньки для того, чтобы исполнить... нет, не какую-нибудь "Калинку", как можно было бы предположить, а кавер на бессмертный рождественский хит Джорджа Майкла Last Christmas.

 

Видео с действом, которое происходило на Красной площади прошлой ночью, публикует РЕН ТВ — смотрите ролик ниже.

 

Ночью в Москве было довольно холодно (около минус пятнадцати градусов Цельсия), но мороз — это не то, что может остановить росгвардейцев, да еще и участвующих в такой невероятной инициативе.

 

"Сердца у нас, знаете ли, горячие, поэтому мы стараемся соответствовать своей форме по высшему разряду. Форму нужно носить с гордостью, поэтому даже если тебе на самом деле холодно, то об этом никто не должен знать", — цитируют средства массовой информации Алексея Дмитриева, заслуженного артиста Российской Федерации, солиста Академического ансамбля песни и пляски войск Нацгвардии РФ.

 

Съемки новогоднего клипа от Росгвардии прошли со свойственным военным размахом — две сотни человек в кадре, еще полсотни за кадром, эффектные трюки на льду, и так далее — все четко и слаженно. 

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Росгвардия
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