Дворцевой прокомментировал попадание фильма «Айка» в шорт-лист «Оскара»

Автор номинированного на "Оскар" фильма "Айка", российский и казахстанский кинематографист Сергей Дворцевой, рассказал представителям информационного портала "Инфореактор" о впечатлениях, полученных им от новости о попадании его картины в оскаровский шорт-лист.
Фильм Дворцевого "Айка", напомним, оказался среди девяти картин, образующих список номинантов на премию "Лучший фильм на иностранном языке", присуждаемую в рамках "Оскара".
Рассказывая о своих впечатлениях, Сергей Дворцевой отметил, что попадание в оскаровский шорт-лист — это большая неожиданность, так как создатели фильма довольно поздно включились в связанную с премией кампанию.
"Это очень неожиданно, потому что мы поздно начали думать об "Оскаре", и, соответственно, начали показывать фильм уважаемым академикам практически в самый последний момент. Конечно, все это невероятно неожиданно, то есть, мало кто вообще верил, что у нас получится попасть на "Оскар". Но вот — получилось", — заявил режиссер фильма "Айка".
Дворцевой отметил, что среди номинантов на премию "Лучший фильм на иностранном языке" много хороших и сильных фильмов, поэтому конкуренция предстоит нешуточная. "Но и у нас тоже очень мощный фильм, так что посмотрим, как в итоге получится", — говорит Дворцевой, добавляя, что теперь все зависит от конкретных кинематографических предпочтений членов жюри престижной премии "Оскар".
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