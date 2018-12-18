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Новые приключения богатырей представят на кинопразднике

Вторник, 18 Декабря 2018 11:22
Новые приключения богатырей представят на кинопразднике Фото из открытых источников

Двадцать первого декабря в петербургском кинотеатре "Аврора" начнется детский кинопраздник "Фильм, фильм, фильм", в рамках которого пройдет показ новой части российского мультфильма "Три богатыря". Новая мультипликационная картина Константина Бронзита называется "Три богатыря и наследница престола".

 

Каждая новая часть "Трех богатырей" традиционно выходит в преддверии Нового года, так что картина "Три богатыря и наследница престола" не стала исключением из этого негласного правила.

 

Впрочем, тема зимы и Нового года в мультфильме не обыгрывается — у богатырей совсем другие заботы.

 

Аннотация к новой анимационной комедии выглядит весьма интригующе. Князь Киевский возжелал назначить официального наследника престола, и решил выбрать на эту роль свою родственницу — "почти принцессу" племянницу Забаву. Она вместе с супругом Елисеем находится в далеком Царьграде, которым управляет коварный Василевс. Для того, чтобы доставить племянницу на родину, князь обращается к трем богатырям, которые в спешном порядке устремляются на чужбину вместе с придворным конем Юлием.

 

"Сейчас в мире сложилась такая тенденция, что главными персонажами и фильмов, и мультфильмов, становятся женщины. Ну и мы, соответственно, тоже решили не оставаться в стороне — Забава в качестве главной героини смотрится будь здоров!", — говорит Сергей Сельянов, продюсер мультфильма.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино
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