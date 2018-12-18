Бывший редактор «Битвы экстрасенсов» назвал расценки на победу в шоу

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Олег Лоскутов, экс-редактор популярного телевизионного проекта "Битва экстрасенсов", заявил, что лично раздавал участникам шоу подсказки, которые помогали им продвигаться к финалу. За это Лоскутов, как он сам признался "Комсомольской правде", получал от "экстрасенсов" деньги.

Редактор "Битвы экстрасенсов" рассказал, что в проект берут в основном людей, у которых есть опыт работы перед камерой. То есть, основное требование, предъявляемое создателями шоу к участникам — умение подать себя.

"Если история того или иного экстрасенса выглядела недостаточно ярко на этапе кастинга, то мне приходилось самому придумывать легенду. Тут-то и появлялся, например, опыт клинической смерти, после которого у человека прорезались экстрасенсорные способности, или какой-нибудь дедушка-колдун из Сибири. Сами почитайте легенды экстрасенсов — у каждого или клиническая смерть, или родственник-волшебник. Само-собой, в "Битве экстрасенсов" нет ни одного участника, которого в качестве экстрасенса знал бы хоть кто-то до начала проекта", — говорит Лоскутов.

Мужчина признается, что лично писал подсказки для участников проекта, благодаря которым они попадали в финал шоу. Благодаря Лоскутову, в частности, в первом сезоне победила Наталья Воротникова.

"Изначально никаких фиксированных расценок не было, но потом как-то так получилось, что за содействие в испытании мне платили примерно сорок тысяч рублей. В четвертом сезоне проекта мне платили за испытание тридцать, а за попадание в финал — триста тысяч рублей. В 2011 появился прайс — две тысячи долларов за испытание и несколько сотен тысяч рублей за финал. Это не очень много, потому что в итоге экстрасенсы начали зарабатывать гораздо больше", — добавляет редактор.