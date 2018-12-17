Семью не подпускают к собственности Евгения Осина после смерти певца

Фото из открытых источников

Экс-супруга покойного певца Евгения Осина, Наталья, а также концертный директор исполнителя Александр Сидоренко, не могут попасть в гараж, где хранятся мотоциклы Осина.

Гараж, по данным Федерального агентства новостей, расположен на территории ТСЖ "Новый Атом". Председатель ТСЖ, Галина Побединская, отказалась впускать Наталью и Сидоренко, не озвучив никаких оснований для своего решения. Побединская, кроме того, потребовала встречу с юристом, но сама не явилась на нее.

Теперь близкие Евгения Осина задумались над обращением в полицию, чтобы как-то разрешить ситуацию.

"В гараже хранятся не только мотоциклы Осина, но и мои. Там электрические ворота, которые не открываются — представители ТСЖ говорят, что электричество оплатили за неуплату. Когда мы показали им квитанции об оплате, они вспомнили про какие-то взносы, которые якобы не платились в течение трех лет. Странно, почему же тогда они молчали раньше, почему не разбирались с неуплатой при жизни Осина?", — цитирует ФАН Сидоренко.

В субботу должна была состояться встреча между представителями ТСЖ и близкими Осина, которые привели с собой юриста, однако со стороны ТСЖ на встречу никто не пришел, а телефоны Побединской и ее супруга оказались отключенными.

"На имущество Осина претендует его шестнадцатилетняя дочь Агния, законным представителем которой является ее мать Наталья. Документы для вступления дочери Осина в наследство уже готовы, но возникло препятствие в виде руководства ТСЖ. Надеемся, что с ситуацией разберется полиция", — говорит Сидоренко.