Премьеры января на телеканале HISTORY: от про́клятых пиратских кладов до недооцененных бытовых артефактов

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Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь, поэтому телеканал HISTORY предлагает начать год с драгоценных находок. Братья Лагина из шоу «Проклятие острова Оук» продолжат поиски легендарных сокровищ, которые принесли немало бед их предшественникам.

В сериале «Кастер: последняя тайна» будут раскрыты секреты богатств, связанных с одним из самых трагичных событий в истории Америки. А герои программы «Американские коллекционеры» докажут, что все самое ценное часто прячется у нас под носом. Подробнее - в материале Planet Today.

«Проклятие острова Оук»

Что хранится в глубинах острова Оук? Клад Черной Бороды? Сокровища французской короны? Или золото из британской казны? Никто не может сказать точно, но братья Рик и Марти Лагина намерены докопаться до истины. Воодушевленные своими предыдущими находками в «скважине 10-X» и печально известной «денежной яме», они продолжают продвижение к заветной отметке «Х». В этом сезоне героям точно должно повезти, ведь они отмечают 50-летие с момента выхода статьи, вдохновившей их на поиски. Вероятно, эта дата станет для кладоискателей судьбоносной. А может, принесет лишь разочарование и заставит поверить, что на легендарном сокровище действительно лежит проклятие. Узнать, как далеко зайдет опасное приключение братьев Лагина, можно будет с 15 января, по вторникам, в 21:30 (Мск).

«Кастер: последняя тайна»

Поражение армии генерала Кастера в битве при Литл-Бигхорн вошло в число самых трагичных в истории Америки и до сих пор вызывает множество вопросов. Один из них: где скрыты сокровища, оставленные на поле боя павшими бойцами? Стоимость сотни винтовок, пистолетов, сабель, медалей и флагов, спрятанных под землей, оценивается в миллионы долларов. Однако их истинное значение не измерить в валюте, поскольку информация, которую они хранят, способна переписать историю Америки. По крайней мере, так считают многие исследователи и любители загадок. Ведомые показаниями свидетелей и фактами, добытыми за десятилетия поисков, они постараются раскрыть тайну последнего сражения генерала Кастера. Какие находки их ждут – смотрите с 27 января, по воскресеньям, в 21:30 (Мск).

«Американские коллекционеры»

Что для одного человека мусор, для другого может стать бесценной находкой. Коллекционеры Майк Вулф и Фрэнк Фритц не раз доказывали, что не стоит слишком быстро списывать «старый хлам» со счетов. Путешествуя по Америке, они перерывают горы забытых вещей, а затем открывают неожиданную сторону добытых артефактов. На пути коллекционеров встретится немало испытаний, опасностей и безумных хозяев. Но Майк и Фрэнк уверены, что приключение того стоит, ведь в конце их ждут удивительные открытия о прошлом страны. Сквозь заброшенные подвалы, гаражи и сараи герои пробираются к тайным страницам истории. Присоединяйтесь к путешествию – с 22 января, по вторникам, с 22:15 (Мск).