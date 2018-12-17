Одноклассники проведут собственный эфир на Новый год

Популярная в русскоязычном интернет-пространстве соцсеть "Одноклассники" проведет праздничный эфир в новогоднюю ночь. Программа шоу, которое получило название "Настоящий Новый год", будет формироваться при непосредственном зрительском участии — сообщают официальные представители социальной сети.
"Настоящий Новый год" — первое собственное шоу соцсети "Одноклассники", приуроченное к ночи с тридцать первого декабря 2018-го года на первое января 2019-го.
Это, как особенно подчеркивают представители соцсети, значительный шаг в сторону развития собственной эксклюзивной видеоплатформы "Одноклассников".
"При помощи этого масштабного проекта мы хотим подтвердить заявленный курс на развитие нашей видеоплатформы в сторону высококачественного профессионального контента", — говорит Марина Краснова, директор по продуктам "Лента", "Видео" и OK Live социальной сети.
Технологии, как отмечает Краснова, позволят зрителям стать главными участниками грядущего праздничного шоу, в котором ожидается появление целого ряда медиазвезд.
Эмин, Денис Клявер, МакSим, Елка, "Моя Мишель", JukeBox Trio, Burito, Тимур Родригез, Стас Костюшкин, Александр Ревва, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина — в шоу от "Одноклассников" появятся многие известные персоны.
Кроме трансляции в соцсети, новогоднее шоу от "Одноклассников" можно будет смотреть в эфире тв-канала "МИР".
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