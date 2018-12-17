Кирилл Серебренников признан человеком года по версии АТК

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Человеком года по версии Ассоциации театральных критиков (АТК) стал режиссер Кирилл Серебренников — худрук столичного театрального центра "Гоголь-центр" и автор нашумевшего недавно фильма "Лета" (а также множества других).

Члены АТК наградили Серебренникова почетным званием за его "беспрецедентную верность профессии, проявленную в условиях домашнего ареста".

Серебренников, напомним, находится под домашним арестом, т.к. с августа прошлого года является фигурантом уголовного производства по делу "Седьмой студии". Режиссера, в частности, подозревают в хищении бюджетных денег.

"Кириллу Серебренникову удается сохранять удивительную верность профессии даже в условиях домашнего заключения, что, безусловно, достойно восхищения. Режиссер ни на минуту не прерывает творческую деятельность и выпускает фильмы и спектакли", — говорят официальные представители АТК.

Картина Серебренникова "Лето", посвященная Виктору Цою и музыкальному андеграунду Ленинграда начала 1980-х, получила приз за лучшее музыкальное сопровождение на Каннском фестивале. Работа над фильмом шла параллельно со следствием по делу "Седьмой студии", в рамках которого Серебренников оказался под домашним арестом.

Осенью 2018-го Серебренникова номинировали на "Золотую маску" за спектакли "Маленькие трагедии", которые прошли в "Гоголь-центре", а также за балетную постановку "Нуреев" в Большом театре.