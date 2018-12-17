Сергея Шнурова предложили отправить на «Евровидение»

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Поклонники музыкальной группировки "Ленинград" предложили ее солисту Сергею Шнурову выступить на "Евровидении". Фанаты "Ленинграда" и Шнурова, как сообщают СМИ, стали активно писать об этом в социальных сетях после выступления группы на стадионе в Питере.

Сергей Шнуров — идеальный кандидат от Российской Федерации для участия в престижном музыкальном конкурсе "Евровидение". Силами Шнурова Россия наконец-то сможет победить на "Евровидении" впервые с 2008-го года, когда финалистом конкурса стал Дима Билан. Так уверены фанаты Шнура.

Накануне, напомним, состоялся концерт "Ленинграда" на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Здесь собрались шестьдесят тысяч фанатов группы и, что называется, зажгли, оставив в стороне предновогоднюю суету и традиционную для нее нехватку времени.

Шнур поблагодарил своих фанатов и написал по этому поводу стихотворение, которое опубликовал на своей странице в социальном сервисе "Инстаграм". Суть стиха вкратце сводится к тому, что поклонники Ленинграда — молодцы. Что думает Шнуров о предложении участвовать в грядущем "Евровидении" — пока неизвестно.

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году и за двадцать с лишним лет своего существования превратилась в настоящий культурный феномен, знакомый каждому жителю России и бывшего Советского Союза. Причины популярности коллектива — запоминающиеся песни с большой концентрацией обсценной лексики, посвященные самым остросоциальным проблемам.