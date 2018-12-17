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Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Филиппин

Понедельник, 17 Декабря 2018 09:03
Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Филиппин Фото из открытых источников

Новой обладательницей престижного титула "Мисс Вселенная" стала Катриона Грэй, двадцатичетырехлетняя жительница Филиппин. Девушка получила заветную корону из рук Деми-Ли Нель-Питерс, уроженки Южно-Африканской Республики, которая стала победительницей конкурса красоты в прошлом году.

 

Финал главного на планете конкурса красоты состоялся сегодня — мероприятие прошло в выставочном центре Impact Arena, расположенном в Бангкоке (Таиланд).

 

Второе место досталось Стефани Гутьеррес из Венесуэлы. Представительница Российской Федерации Юлия Полячихина не смогла попасть не только в финал, но и даже в полуфинал, однако костюмы российской красавицы были названы публикой и жюри одними из лучших.

 

Конкурс "Мисс Вселенная — 2018" стал первым такого масштаба, в котором наравне с женщинами участвовал мужчина. Правда — бывший. Речь идет о трансгендере из Испании Анжеле Понсе, главная цель участия которой в состязании заключалась в пропаганде гендерного равенства.

 

В общей сложности в конкурсе приняли участие девяносто четыре красавицы со всего мира.

 

Неделей ранее в Китае состоялся финал другого масштабного конкурса красоты — "Мисс Мира" — победу в нем одержала мексиканка Ванессе Понсе де Леон. Можно было бы предположить, что теперь Ванесса Понсе де Леон и Катриона Грэй сойдутся в рамках конкурса "Мисс Бесконечная множественность вселенных", но нет, ничего такого (вроде бы) не планируется.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости конкурс красоты
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