Знаменитые актеры дубляжа озвучили анимационный фильм «Снежная Королева: Зазеркалье»

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Гермиона из «Гари Поттера» и Герда из «Снежной Королевы: Зазеркалье» - заговорят одним и тем же голосом. Подробнее - в материале Planet Today.

Актриса Лина Иванова играет главную героиню мультфильма – смелую, добрую, храбрую и самоотверженную Герду. В списке ее работ более 250 дублированных кинопроектов. Ее голосом все восемь фильмов о Гарри Поттере говорит Гермиона Грейнджер. «Обе эти героини очень похожи», - считает актриса – «они обе целеустремленные, добрые, любят своих друзей, готовы на все, чтобы им помочь». Лина также работала в качестве актрисы дубляжа в предыдущих частях Вселенной «Снежной Королевы». «Персонаж Герды полностью в моей голосовой тесситуре и в моем характере», - делится актриса – «голос подстраивался сам в нужную тональность в процессе озвучания» - вспоминает она.

Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, Заслуженный артист России Владимир Зайцев подарил свой голос блестящему ученому и королю Харальду из мультфильма «Снежная Королева: Зазеркалье». Со сказкой о Снежной Королеве актера связывает очень многое: «я играл Кая в театре несколько лет», - вспоминает актер – «моя нынешняя супруга играла Снежную Королеву, а первая жена – Герду», - рассказал Владимир Зайцев.

Актер попал в дубляж в 1997 году и судя по Википедии озвучил около 200 киноработ. В дублированных фильмах голосом Владимира Зайцева говорят Хит Леджер, Дастин Хоффман, Роберт Дауни-младший, Хавьер Бардем, Микки Рурк, Джейсон Стейтем, Брэд Питт, Эдди Мерфи и другие. Среди его работ такие кинохиты как «Бесславные ублюдки», все части «Трансформеров», новый «Робокоп» и «Кунг-фу Панда».

Знаменитый голос русского дубляжа - российская актриса театра и кино Ольга Зубкова подарила свой голос одной из главных героинь мультфильма - высокомерной, властной и вспыльчивой Снежной Королеве. На ее счету около 500 работ, включая предыдущие три части франшизы «Снежная Королева», в которых актриса также принимала участие в качестве актрисы дубляжа. «Моя Снежная Королева в фильме не злая, а уже перевоспитавшаяся», - говорит она.

«Фильм учит нас тому, что человек не рождается злым, во всем нужно проявлять понимание», - считает Ольга. По мнению актрисы «один из сложных моментов в работе - диалог Снежной Королевы и Герды в Зазеркалье», - рассказывает актриса. «Мы долго искали нужную тональность, чтобы из злой и холодной Королевы сделать переход, понятный детям и показать что персонаж изменился и мы его нашли», - резюмирует она.

Ольга также является голосом Анжелины Джоли, Джулианны Мур, Кейт Бланшетт, Шарлиз Терон и Мишель Пфайффер. Она известна по таким работам, как «Человек-муравей и Оса», «Миссия невыполнима: Последствия», «Черепашки-ниндзя 2», «Пятьдесят оттенков серого», «На пятьдесят оттенков темнее», «Робокоп»,»Мистер и миссис Смит», все части «Властелина колец» и также она стала голосом Саманты в сериале «Секс в большом городе».

Прямолинейного, храброго вояку Адмирала, готового молниеносно исполнить любой каприз Короля сыграл советский и российский актёр театра, кино и дубляжа и бард Никита Семёнов-Прозоровский. «Я всего лишь выполнил пожелание режиссера сделать моего героя забавным и смешным», - рассказывает он о своем персонаже. Среди работ актера — дублирование таких звезд как Роберт Де Ниро, Гэри Олдмен, Бен Кингсли и даже Джо и Росс в телесериале «Друзья».

Благородного аристократичного короля троллей, жёсткого, но справедливого правителя по имени Аррог сыграл российский актёр озвучивания, режиссёр дубляжа, диктор и лучший актер дубляжа по мнению канала «TOP WATCH» Всеволод Кузнецов. Его первой дублированной ролью стал Уилл Смит в «Людях в Черном». На данный момент актер является официальным голосом Тома Круза, Марка Уолберга, Брэда Питта, Киану Ривза, в ряде кинопроектов озвучивал Антонио Бандероса и Рейфа Файнса, был голосом ТНТ с 2002 по 2008 годы, также его можно узнать в дикторе программы «Битва экстрасенсов» с 2009 по настоящее время.

Ляйсан Утяшева (Альфида), Ирина Безрукова (Уна) и Надежда Ангарская (Лилит) также наградили персонажей анимационного фильма «Снежная Королева: Зазеркалье» своими голосами.

«Снежная Королева: Зазеркалье», долгожданный анимационный фильм известной студии Wizart Animation, созданный при участии киностудии «Союзмультфильма» и «Централ Партнершип» (входит в Газпром-Медиа) выходит в мировой прокат в канун Рождества. Релиз в России запланирован на 1 января 2019 года.

Продюсеры: Юрий Москвин, Владимир Николаев, Борис Машковцев, Павел Степанов и Вадим Верещагин

Ко-продакшн: «Централ Партнершип» (входит в Газпром-Медиа) и киностудия «Союзмультфильм»

Режиссеры: Алексей Цицилин, Роберт Ленс (Король Лев», «Красавица и Чудовище», «История игрушек», «Шрек» и другие анимационные хиты).