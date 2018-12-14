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Исследование: Россияне любят Marvel больше, чем DC

Пятница, 14 Декабря 2018 10:34
Исследование: Россияне любят Marvel больше, чем DC Фото из открытых источников

Самым любимым супергероем россиян является Железный человек, а среди самых популярных фильмов супергеройской тематики в Российской Федерации лидирует картина "Мстители: Война бесконечности". Такие выводы были получены по итогам специального исследования портала Mail.ru Кино.

 

Согласно представленной статистике, наши зрители отдают предпочтение фильмам по комикс-вселенной издательства Marvel. Супергерои от DC, соответственно, популярны примерно в три раза меньше.

 

Рейтинг из пяти самых популярных в России фильмов по комиксам выглядит так: "Мстители: Война бесконечности", "Тор: Рагнарек", "Стражи Галактики 2", "Железный человек" и "Железный человек 3".

 

Основного персонажа двух последних строк рейтинга, Тони Старка, назвали любимым супергероем абсолютное большинство опрошенных зрителей. Если же делить результаты опроса на лидеров мужской и женской аудиторий, то окажется, что российские поклонницы супергероев предпочитают Тора, а поклонники — Дэдпула.

 

"Молодежь выбирает продукцию, ориентированную на молодых и дерзких — это фильмы "Стражи Галактики", "Отряд самоубийц" и "Дэдпул". Люди в возрасте 20-30 лет предпочитают ставшие классическими картины — "Темного рыцаря", "Мстителей", "Железного человека". Любимые супергеройские фильмы тех, кому за тридцать, отличаются незначительно — на первом месте у них Тони Старк, а Бэтмен на втором", — говорят авторы исследования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Marvel
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