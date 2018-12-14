Новогоднее шоу с героями «Союзмультфильма» сорвалось

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Грандиозное новогоднее шоу студии "Союзмультфильм", которое должно было состояться в "Лужниках", отменено за две недели до премьеры. Соответствующие сведения появились в распоряжении у издания "Коммерсантъ".

По его данным, от проведения шоу отказалось агентство ASAP (лицензиат "Союзмультфильма"). Генеральный директор ASAP, Юрий Донцов, говорит, что шоу пришлось отменить из-за политических обстоятельств.

"Мы заключили соглашение с британским подрядчиком, который должен был привезти нам огромный шатер. Но в дело вмешалась политика — сложные международные отношения стали причиной, по которой британцы отказались от выполнения контракта", — заявил Донцов.

Источник "Коммерсанта", связанный с российским медиарынком, опровергает озвученную Донцовым версию. По словам инсайдера, агентство ASAP не смогло выполнить взятые обязательства, поэтому было вынуждено отказаться от проведения новогоднего шоу.

"Агентство не смогло предоставить предоплату за необходимое оборудование из-за крупной "дыры" в бюджете, спровоцированной отказом от участия, о котором заявил предполагаемый спонсор", — говорит инсайдер.

Евгений Сафронов, глава InterMedia, отмечает, что шоу "Союзмультфильма" с самого начала выглядело довольно сомнительно. "Расчетная заполняемость была на уровне пятидесяти-шестидесяти процентов, и это при весьма высокой конкуренции. То есть, оценив вероятные продажи, от проекта было решено отказаться", — говорит Сафронов.

Отмена новогодних шоу такого масштаба — это, по словам экспертов, довольно редкое событие. Последний раз нечто подобное происходило в 2015 году, когда было отменено ледовое шоу "Джинглики".