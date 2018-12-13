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Объявлены номинанты премии Гильдии киноактеров США

Четверг, 13 Декабря 2018 09:48
Объявлены номинанты премии Гильдии киноактеров США Фото из открытых источников

Гильдия киноактеров Соединенных Штатов Америки определилась с номинантами на свою премию. Самое большое число номинаций на двадцать пятую премию Гильдии получила картина "Звезда родилась".

 

На награды от Гильдии киноактеров США претендуют практически все актеры, сыгравшие в музыкальной драме режиссера Брэдли Купера — это, в частности, сам Брэдли Купер, а также Сэм Эллиотт, Леди Гага и другие исполнители главных ролей.

 

По данным издания The Hollywood Reporter, по три номинации получили фильмы "Фаворитка" (режиссер Йоргос Лантимос) и "Черный клановец" (Спайк Ли).

 

Члены Гильдии отметили фильм "Богемская рапсодия" — премия может достаться не только исполнителю главной роли Рами Малеку, но и другим актерам.

 

Среди номинантов можно обнаружить массу прославленных голливудских звезд — например, Кристиана Бейла (который снялся в фильме "Власть"), Вигго Мортенсена ("Зеленая книга"), Эмили Блант ("Мэри Поппинс возвращается"), Мелиссу Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?"), Гленн Клоуз ("Жена"), Марго Робби ("Две королевы"), Эми Адамс ("Власть"), Эмму Стоун и Рэйчел Вайс ("Фаворитка").

 

Двадцать пятая церемония награждения победителей премии Гильдии киноактеров США состоится двадцать седьмого января 2019-го года. Выбор членов Гильдии, как отмечают тематические СМИ, довольно часто совпадает с выбором Американской киноакадемии, которая занимается вручением "Оскара", так что наблюдая за премией Гильдии, можно примерно понять, каким будет грядущий "Оскар".

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости премия
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