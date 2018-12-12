Солист Rammstein снимает в России автобиографический фильм

Тилль Линдеманн, возглавляющий популярный немецкий музыкальный коллектив Rammstein, снимает документальный фильм о себе. В этом не было бы ничего необычного, если бы не тот факт, что Линдеманн делает это на территории России.
В данный момент солист Rammstein осуществляет сольное турне по Российской Федерации — в рамках тура Линдеманн уже выступал в Москве, Петербурге, Новосибирске и Иркутске, и теперь готовится к концерту в Самаре, который состоится завтра, тринадцатого декабря.
Представители компании T.C.I., которая занимается организацией гастролей Тилля Линдеманна по России, подтвердили факт съемок документального фильма.
"Артист начал съемку своего автобиографического проекта в рамках книжно-музыкального тура Messer, который охватывает многие российские города", — говорят организаторы выступлений Линдеманна.
На выступлениях солиста Rammstein, а также на автограф-сессиях и других мероприятиях, Линдеманна неизменно сопровождает съемочная группа под руководством Зорана Бихача — режиссера, снимавшего клипы Rammstein.
Никакой конкретики о грядущем фильме Линдеманна пока нет, но предполагается, что в документальном проекте будут раскрыты тайны закулисной и личной жизни лидера известной группы.
Ранее появилась новость об уникальной системе, которая будет впервые в России применена на концертах Линдеманна — речь идет о техническом решении, позволяющем предотвращать съемку камерой мобильного телефона.
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