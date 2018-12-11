Световой меч Люка Скайуокера сняли с аукциона в США

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Аукционный дом Profiles in History сообщил о снятии с торгов светового меча, которым пользовался Люк Скайуокер — один из ключевых героев культовой саги "Звездные войны". У экспертов, по словам представителей торгового дома, появились сомнения в подлинности предмета реквизита.

Согласно описанию лота, световым мечом пользовался Марк Хэмилл — актер, сыгравший Люка Скайуокера в киносаге Джорджа Лукаса. Меч Скайуокера должен был стать одним из центральных лотов аукциона, который будет проходить в Лос-Анджелесе с одиннадцатого по четырнадцатое декабря.

Предполагалось, что меч, созданный декоратором Роджером Кристианом, мог уйти с молотка как минимум за двести тысяч американских долларов. Но теперь, когда появились сомнения в его подлинности, аукцион пройдет вообще без меча — на мероприятии будут представлены только связанные со вселенной Star Wars предметы калибром помельче. Например, какие-нибудь тапочки Люка Скайуокера.

Сомнения в подлинности меча появились после того, как пользователи соцсетей вспомнили, что пару лет назад Кристиан упоминал копии меча Скайуокера, которые он изготовил в свое время. Теперь ситуацию должен пояснить сам известный декоратор.

"Мы надеемся, что господин Кристиан прояснит ситуацию лично. Потому что нам стало известно, что наш лот может быть всего лишь репликой меча, использовавшегося на съемках "Звездных войн"", — отмечают представители торгового дома.