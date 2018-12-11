Оркестры Берлина и Будапешта объединились вместе с Михаэлем Цукерником

Фото из открытых источников

Филармонический камерный оркестр Берлина (Philharmonisches Kammerorchester Berlin) и Венгерский симфонический оркестр Alba Regia под управлением Михаэля Цукерника (Michael Zukernik) блистательно выступили на сцене Гевандхауза в Лейпциге.

Концерт прошел 8 декабря, в субботу.

В программе вечера принял участие известный пианист-виртуоз Андрей Гаврилов (Andrei Gavrilov), заслуживший признание и любовь публики своими интеллектуальными прочтениями мировой музыкальной классики. Андрей Гаврилов сотрудничал со многими выдающимися исполнителями, включая самого Святослава Рихтера. Он считал его своим «третьим учителем», что тонко подметил в одной из бесед: «У меня часто возникало ощущение, что близ Святослава Теофиловича попадаешь в какое-то таинственное «магнитное поле». И, когда потом садишься за инструмент, начинаешь играть с особенным вдохновением».

Ошеломительный успех сопутствовал Андрею Гаврилову на V международном конкурсе имени Чайковского (1974 год). Он стал лауреатом первой премии.

В Лейпциге Андрей Гаврилов исполнил Первый фортепианный концерт си бемоль минор Петра Чайковского. Его удивительная манера игры, тончайший психологизм сопутствовали природе самой музыки с ее подлинно глубокой лирикой, изяществом и тонкостью фортепианной фактуры. Михаэль Цукерник идеально чувствует солистов, в том числе и Андрея Гаврилова. Дирижер предоставил пианисту творческую свободу, добившись при этом особой магии звукового баланса.

Музыка чешских композиторов Бедржиха Сметаны и Антонина Дворжака украсила музыкальную программу вечера. Открывшая концерт симфоническая поэма «Влтава» Бедржиха Сметаны «Влтава» из цикла «Моя Родина» необычайно любима и почитаема слушателями. Композитор запечатлел тончайшими средствами музыки красоту богемской природы, овеянной образами народной жизни и легенд. Изумительная оркестровка, россыпь чудесных мелодий и богатство тембров очаровывают внимание слушателя, когда звучит эта гениальная музыка!

Девятая симфония Антонина Дворжака «Из Нового Света» стала финальным аккордом программы. Последнее произведение композитора в этом жанре, созданное во время путешествия по Америке, соединило в себе удивительный сплав индейских мелодий и негритянских спиричуэлс с чешским фольклором. С первых же дней после премьеры в Нью-Йорке симфония Дворжака прочно закрепилась в репертуаре самых разных оркестров мира. Михаэль Цукерник, обращаясь в очередной раз к этой волшебной партитуре, открыл новые грани этого произведения Дворжака, заставив оркестр звучать легко, гибко и непринуждённо.