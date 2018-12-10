Представители книготорговых структур подвели итоги 2018 года

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Представители 40 крупнейших книготорговых сетей страны встретились в Подмосковье для подведения промежуточных итогов 2018 года. На площадке группы компаний «Просвещение» коллеги определили основные региональные и федеральные тенденции года уходящего и наметили планы на будущее.

«2018 год запомнился тем, что бум рождаемости, который был несколько лет назад, докатился до старших групп детских садов и начальной школы. Есть большой стабильный спрос на учебники и пособия для первых классов. Сильно повысился спрос на учебники для начальной школы издательства «Просвещение», - прокомментировал директор компании «Пегас» Борис Мусташкин. – «Продолжает развиваться тема цифровых технологий, однако пока каких-то резких сдвигов в сторону электронных носителей мы не видим. Эта тенденция сохранится еще как минимум несколько лет».

Представители Сибири отметили снижение продаж художественной литературы. По словам директора «Сибверк» Евгения Кривоногова, дельта за прошедший год составила около десяти процентов.

В планах на следующий год игроки рынка делают акцент на создании комфортных условий для совершения покупок.

«В 2018 году мы открыли несколько новых комфортных розничных книжных магазинов в Северо-кавказском федеральном округе и начали путь к созданию собственной региональной сети», - рассказал руководитель компании «Твоя книга» Владимир Борисковский.