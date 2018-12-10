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Вручена альтернативная Нобелевская премия по литературе

Понедельник, 10 Декабря 2018 09:18
Вручена альтернативная Нобелевская премия по литературе Фото из открытых источников

Французская писательница Мариз Конде стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии по литературе. Премия, учрежденная Новой академией Швеции, была вручена Конде вчера — церемония прошла в клубе Berns, расположенном в Стокгольме.

 

"Меня захлестывают чувства! Здесь столько людей, у которых столько вопросов! На меня светят прожекторы, вокруг очень шумно, и я чувствую себя немного не в своей тарелке, но думаю, что я все-таки справлюсь. Премия — это настоящая неожиданность для меня. Хорошая, конечно же, неожиданность", — цитирует издание Expressen французскую писательницу.

 

Мариз Конде, которой в феврале 2019-го года исполнится 82, отметила, что лучше получить премию поздно, чем никогда. "Хотя конкретно в этом случае — все-таки немного поздновато. Награды такого масштаба лучше получать где-то в середине карьеры, а не на ее закате", — пошутила женщина.

 

Новую академию основали 117 шведских деятелей культуры после того, как Шведская академия, занимающаяся определением лауреатов Нобелевской премии по литературе, перенесла вручение премии этого года на 2019-й год. Это произошло из-за грандиозного скандала, связанного с домогательствами.

 

"Мы решили напомнить людям, ради чего, собственно, затевалась премия. Это, если что, не привилегии, высокомерие или сексизм, а демократия, культура и уважение. В наш век эти понятия становятся все менее ощутимыми, и это нужно исправлять", — говорят члены Новой академии.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Нобелевская премия
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