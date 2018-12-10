Смотрите на YouTube: Вышла девятая серия нового «Простоквашино»

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На официальном YouTube-канале отечественной анимационной студии "Союзмультфильм" появилась новая серия возрожденного мультсериала "Простоквашино". Смотрите девятую серию культового мультика ниже на странице.

Новый эпизод, длительность которого составляет шесть с половиной минут, называется "Мама и Тама". В центре его сюжетной линии — выяснение отношений между мультипликационными героями. И это не кот Матроскин и пес Шарик, как можно было бы подумать, а другие персонажи.

"Все начинается с приезда в деревню Мамы и Папы — они привозят с собой крайне необычный подарок для Веры Павловны и ее друга-грызуна. Тут-то и начинается выяснение отношений... В это же время Папа и Дядя Федор пытаются починить антенну для телевизора, которая так некстати сломалась", — говорится в аннотации к новой серии "Простоквашино".

Режиссером девятой серии возобновленного мультсериала стала Евгения Жиркова — недавний лауреат американской премии Short Short Story Film Festival — ее организаторы вручили Жирковой награду за короткометражную ленту "Доброе сердце".

В новом "Простоквашино" к давно полюбившимся зрителям героям присоединились новые интересные персонажи — забавный грызун Тама-тама, а также Вера Павловна, младшая сестра Дяди Федора.

Оригинальный советский мультфильм, напомним, был снял около сорока лет назад по мотивам произведения Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".