Понедельник 10 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Смотрите на YouTube: Вышла девятая серия нового «Простоквашино»

Смотрите на YouTube: Вышла девятая серия нового «Простоквашино»

Понедельник, 10 Декабря 2018 09:04
Смотрите на YouTube: Вышла девятая серия нового «Простоквашино» Фото из открытых источников

На официальном YouTube-канале отечественной анимационной студии "Союзмультфильм" появилась новая серия возрожденного мультсериала "Простоквашино". Смотрите девятую серию культового мультика ниже на странице.

 

Новый эпизод, длительность которого составляет шесть с половиной минут, называется "Мама и Тама". В центре его сюжетной линии — выяснение отношений между мультипликационными героями. И это не кот Матроскин и пес Шарик, как можно было бы подумать, а другие персонажи.

 

"Все начинается с приезда в деревню Мамы и Папы — они привозят с собой крайне необычный подарок для Веры Павловны и ее друга-грызуна. Тут-то и начинается выяснение отношений... В это же время Папа и Дядя Федор пытаются починить антенну для телевизора, которая так некстати сломалась", — говорится в аннотации к новой серии "Простоквашино".

 

Режиссером девятой серии возобновленного мультсериала стала Евгения Жиркова — недавний лауреат американской премии Short Short Story Film Festival — ее организаторы вручили Жирковой награду за короткометражную ленту "Доброе сердце".

 

В новом "Простоквашино" к давно полюбившимся зрителям героям присоединились новые интересные персонажи — забавный грызун Тама-тама, а также Вера Павловна, младшая сестра Дяди Федора.

 

Оригинальный советский мультфильм, напомним, был снял около сорока лет назад по мотивам произведения Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Простоквашино
Главное за сутки
Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией Самую высокую пенсию в России выплачивают на Чукотке, а самую низкую получают пенсионеры в Кабардино-Балкарии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). Как сообщили в…
Россия вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году Россия вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году Производители вооружений в 2017 году продолжили наращивать объемы продаж. Российские оборонные компании вышли на вторую позицию после США, потеснив британские фирмы, свидетельствуют данные доклада о положении военного производства и экспорта…
ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard Регулятор попросил малые банки найти себе запасного партнера по обслуживанию карт на случай новых санкций США, которые могут затронуть их работу с платежными системами Visa и MasterCard. Центробанк разослал малым…
Читайте также
Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп? Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп? В последнее время российские рэперы находятся в фокусе внимания чиновников. Концерт рэпера Хаски был отменен, а сам исполнитель арестован, когда попытался провести импровизированное выступление для собравшихся поклонников. Позже в разных…
Мартиросян и Дудь – гости «Прожарки» на ТНТ4 Мартиросян и Дудь – гости «Прожарки» на ТНТ4 В премьерном выпуске Гарику Мартиросяну досталось от тех, кто вырос на его юморе. Подробнее - в материале Planet Today. Премьера на ТНТ4! 10 и 17 декабря— новые выпуски первого комедийного…
Лазарев признался, что это он поет песню «Пьяным, чем обманутым» Лазарев признался, что это он поет песню «Пьяным, чем обманутым» Исполнителем недавно появившейся в интернете песни "Пьяным, чем обманутым" оказался, как и предполагалось, российский певец Сергей Лазарев. Музыкант признался в этом на своей странице в соцсети "Инстаграм". Ранее, напомним, на…
Тема дня
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины

Бесцеремонность наших американский «друзей» уже, воистину, не знает границ. Несколько заявлений, сде...

Фото
Туманный лес и таинственные тени ... все это и многое другое ждет в национальном парке Редвуд Туманный лес и таинственные тени ... все это и многое другое ждет в национальном парке Редвуд

Иногда, когда утренний туман ласкает большие деревья, вы можете себе представить прошлое, протекающе...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

Да, меня все устраивает - 10.9%
Есть шероховатости, но в целом доволен - 25.8%
Многое не устраивает, но боюсь увольнятся - 26.2%
Нет, хочу поменять - 8.8%
Я безработный - 26.7%

Всего голосов:: 442

 

Анекдот дня

Хочу с парнем отметить Новый год где-то в теплой стране.  Посоветуйте, пожалуйста, парня.

Еще »

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Итоги саммита G20: Путин всех переиграл Итоги саммита G20: Путин всех переиграл
Украина окончательно сходит с ума Украина окончательно сходит с ума
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Путин завоюет мир - потому, что знает географию! Путин завоюет мир - потому, что знает географию!
Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановили на 2 года Эксперименты на Большом адронном коллайдере остановили на 2 года
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.