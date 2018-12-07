Премьера! Артист лейбла Первое Музыкальное VISHNEV представил новогодний сингл «Город в серебре»

«Честно признаться, поначалу я не хотел писать новогоднюю песню, так как в принципе не фанат сезонных треков. Но этот праздник для меня и правда очень особенный и я решил просто попробовать создать что-то, что отправило бы слушателя в теплое девство. Что-то по-настоящему доброе и честное, но при этом не вылизанное и навязчивое. Вроде саундтрека к предстоящим праздникам. Песня, под которую хочется купить подарки близким или нарядить елку», - рассказывает Никита VISHNEV.
Работа над песней продлилась около двух недель. Подробнее - в материале Planet Today.
Было написано несколько версий аранжировок, более десяти разных куплетов и припевов. По словам артиста, ему больше всего не хотелось написать «очередную праздничную частушку».
«Собственно я любитель закрыться у себя в студии и самостоятельно работать в полном одиночестве. В этот раз я так и поступил. Но песня получалась либо слишком «диснеевской» и детской, либо слишком депрессивной. В какой-то момент я уже было отчаялся, но посмотрел в окно, там как раз пошел первый снег. И под светом белых фонарей, было похоже, будто серебром напыляет землю. Нужнее строчи сразу же пришли мне в голову. Отсюда припев и название «Город в серебре», - рассказывает Никита VISHNEV.
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