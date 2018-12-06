Киселев устроит рэп-фестиваль на нудистском пляже в Крыму

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Гендиректор международного информагентства "Россия сегодня" и ведущий ВГТРК Дмитрий Киселев планирует организовать рэп-фестиваль в Крыму — мероприятие будет проходить в Коктебеле, на территории крупнейшего нудистского пляжа.

Рэп-фестиваль, организатором которого станет Киселев, состоится сразу же после другого культурного мероприятия, к которому тоже приложил руку глава "России сегодня" — речь идет о джазовом фестивале Koktebel Jazz, который будет проходить двадцать третьего - двадцать пятого августа 2019-го.

"На данный момент у нас в России просто нет больших рэп-фестивалей, которые бы продолжались несколько дней подряд. Те мероприятия, которые проводятся, в большей степени напоминают однодневные концерты, а не полномасштабные фестивали", — заявил Киселев.

Ведущий ВГТРК обратил внимание на рэп после того, как в медиапространстве поднялся шум вокруг ситуации с Элджеем, Хаски и Face — концерты этих и других рэперов, напомним, начали массово отменять правоохранители. Киселев заступился за рэп-исполнителей и отметил, что история отечественного рэпа гораздо более глубокая, чем считается — рэп писал еще Маяковский.