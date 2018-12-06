Эксперты назвали лучшие сериалы 2018 года

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Сотрудники Американского института кинематографии (AFI) определили лучшие сериалы 2018-го года. Список победителей уже представлен, однако церемония награждения состоится только четвертого января 2019-го.

В десятку, как сообщают западные СМИ, вошли проекты "Американцы", "Атланта", "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", "Барри", "Метод Комински", "Лучше звоните Солу", "Удивительная миссис Мейзел", "Наследники", "Поза" и "Это мы".

Кроме сериалов, эксперты AFI определились и с лучшими фильмами года. Ими стали картины "Звезда родилась", "Черная пантера", "Тихое место", "Мэри Поппинс возвращается", "Фаворитка", "Черный клановец", "Восьмой класс", и другие.

Специальная премия досталась черно-белой ленте "Рома" от режиссера Альфонсо Куарона. Картина мексиканского кинематографиста рассказывает историю богатой семьи, в которой работает горничная по имени Клео (роль исполнила актриса Ялица Апарисио), а действие происходит в Мексике семидесятых годов прошлого столетия.

Американский институт кинематографии был образован в 1967 году. Главная цель организации — сохранение кинонаследия Соединенных Штатов Америки.