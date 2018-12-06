Хит «Цвет настроения синий» Киркорова стал «Событием года»

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Песня Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" (смотрите клип ниже) завоевала престижную премию "Событие года" в номинации "Хит года". О триумфе Киркорова сообщили ведущие отечественные средства массовой информации.

Комментируя итоги премии, Киркоров заявил, что ему "безумно приятно", а также отметил, что хит не хотели брать на радио, поэтому певец принял решение покорять с его помощью Сеть. И, как видим, не прогадал — у клипа на песню "Цвет настроения синий" уже более пятидесяти одного миллиона просмотров на YouTube.

Тут следует отметить, что у клипа "Цвет настроения черный", который Киркоров позднее записал с Егором Кридом, еще больше просмотров — их число стремительно приближается к восьмидесяти миллионам.

Среди других победителей премии "Событие года", устраиваемой журналом "Кинорепортер", можно выделить Жору Крыжовникова, которого наградили за сериал "Звоните Ди Каприо", признанный "Прорывом года". В номинации "Открытие года" победил Алексей Смирнов, снявшийся в картине "История одного назначения", а "Актером года" стал Павел Деревянко — победа досталась ему за роль в сериале "Домашний арест".