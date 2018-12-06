Никита Михалков недоволен большими сборами западных фильмов

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Прославленный отечественный кинематографист Никита Михалков считает несправедливыми многомиллиардные кассовые сборы западных фильмов в России. Михалков уверен, что нельзя поддерживать западное кино рублем, когда на РФ действуют западные санкции.

"Мы отдаем людям, которые нас не уважают, слишком большие деньги", — заявил Михалков накануне церемонии вручения премии "Событие года".

"Нас пытаются нагнуть при помощи санкций и других мер воздействия, а мы продолжаем нести им деньги. Мне, как гражданину Российской Федерации, обидно от осознания этого факта", — добавил режиссер.

Михалков отметил, что если проанализировать мировой опыт, то окажется, что расцвет французского кинематографа произошел именно на фоне "дозирования", которому во Франции подверглось зарубежное кино.

Ранее, напомним, начальник Министерства культуры Владимир Мединский сказал, что в России необходимо усилить протекционизм отечественного кинематографа, т.к. ему угрожает Голливуд. Конкретные предложения пока не озвучивались, но ведомство, очевидно, уже прорабатывает соответствующие инициативы.