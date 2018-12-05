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Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп?

Среда, 05 Декабря 2018 08:00
Блокировки и аресты. Чем властям не угодил русский рэп? Фото из открытых источников

В последнее время российские рэперы находятся в фокусе внимания чиновников. Концерт рэпера Хаски был отменен, а сам исполнитель арестован, когда попытался провести импровизированное выступление для собравшихся поклонников.

 

Позже в разных регионах страны были сорваны концерты группы IC3PEAK и рэпера Элджея.

 

Однако борьба с неугодными молодыми музыкантами идет не только в реале. После премьеры нового альбома перспективного рэпера Stanlee его паблик Вконтакте был заблокирован, затем пришел черед личной страницы артиста, а клип на заглавную песню «NLO» был удален с главных видеоплатформ.

 

Рэперу Stanlee понадобился месяц, чтобы восстановить справедливость. Сегодня личный аккаунт и паблик исполнителя вновь функционируют, а клип на песню «NLO» можно посмотреть на популярных видеохостингах.

 

 

Поклонникам артиста до сих пор не дает покоя вопрос: чем Stanlee, чья карьера еще только начинается, настолько не угодил блюстителям морали, что те не поленились отправить жалобы модераторам социальных сетей?

 

Возможно, ответ следует искать в набирающей обороты пропаганде традиционных ценностей, что бы это словосочетание ни значило. Но довольно очевидно, что Stanlee не вписывается в строгие рамки «правильного» мышления.

 

В своих текстах молодой рэпер откровенно рассказывает об окружающей его реальности. Такие темы, как легкий секс, отношения без обязательств, ночная жизни и наркотики часто можно появляются в песнях исполнителя. Строчки треков Stanlee довольно откровенны: в «NLO» молодой рэпер произносит такие фразы, как «я забиваю кэс и скидываю тут же» и «мне открывают двери — запах такой южный». Даже чиновники, не слишком хорошо знакомые с молодежным сленгом, смогли распознать положительное отношение Stanlee к наркотикам. Конечно же, после этого песня «NLO», активно набирающая популярность в социальных сетях для подростков (Tik-Tok, Kwai, LIKE), привлекла внимание блюстителей морали.

 

Даже если бы отсылок к наркотикам было недостаточно, Stanlee в той же «NLO» проходится по российским полицейским, называя их полицаями. Слово имеет четкие негативные коннотации: в годы Великой Отечественной войны полицаями называли представителей военизированной полиции, имевших печальную славу. Чуть позже молодой рэпер намекает на причину своего пренебрежительного отношения к российским блюстителям порядка: «Полицаи так грузят меня, душно, в итоге все равно везут, куда мне нужно». Каждому, кто знаком с современными российскими реалиями, понятно, что речь идет о банальной взятке.

 

Пока борьба Stanlee с государственной машиной закончилась победой исполнителя. Время покажет, как будет развиваться противостояние амбициозного рэпера и обеспокоенных чиновников.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка
 

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