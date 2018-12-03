«Ральф против интернета» вновь возглавил российский прокат

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Анимационная лента "Ральф против интернета", появившаяся в российском прокате двадцать второго ноября, собрала шестьсот восемьдесят два с половиной миллиона рублей за два прокатных уик-энда.

Мультфильм, который уверенно возглавил отечественный кинопрокат, является продолжением картины "Ральф" 2012-го года, повествующей о герое видеоигры Ральфе, а также его подруге Ванилопе фон Кекс. Ральф и Ванилопа прощаются с миром игровых автоматов и отправляются в интернет, где их поджидают нескончаемые, как сама сеть, приключения.

На втором месте в рейтинге российского проката — приключенческая лента "Робин Гуд: Начало" от американского кинематографиста Отто Батхерста. За дебютные прокатные выходные в кассе проекта появились сто шестьдесят семь миллионов рублей.

И на третьей строке топа можно наблюдать вторую часть "Фантастических тварей" — фильм с подзаголовком "Преступления Грин-де-Вальда". Российская премьера фильма состоялась пятнадцатого ноября, поэтому к прошедшему уик-энду зрительский интерес к проекту несколько поутих — за выходные картина собрала всего сто восемь миллионов рублей.