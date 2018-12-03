Дробыш ответил на спор Шнура и Пригожина из-за мата

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Композитор Виктор Дробыш прокомментировал конфликт, вспыхнувший между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Материал с комментариями Дробыша опубликовало издание Nation News.

Конфликт, напомним, возник из-за обсценной лексики — а точнее, из-за ее концентрированного присутствия в текстах песен группы "Ленинград".

Пригожин считает, что нельзя петь песни с нецензурными словами со сцены, так как их могут услышать дети. Шнур, соответственно, считает иначе. Медиаперсоны обменялись мнениями по этому вопросу в стихотворной форме, и все бы ничего, но теперь каждому уважающему себя представителю отечественного шоу-бизнеса необходимо прокомментировать ситуацию.

"Вообще я не вижу тут никакого конфликта — то есть, Пригожин выразил свою позицию, а Шнуров ответил ему. Нормальный разговор. Я бы не месте Пригожина не стал поднимать этот вопрос, но он имеет право на выражение собственного мнения, так что все нормально. Я за обоих", — заявил Дробыш, добавив, что детям нечего делать на концертах группы Ленинград, а песни с матом вполне уместны в некоторых ситуациях — например, когда людям очень весело (или грустно).