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«Путеводную звезду» получили 15 лауреатов XIX туристической премии в Москве

Понедельник, 03 Декабря 2018 13:39
«Путеводную звезду» получили 15 лауреатов XIX туристической премии в Москве Фото из открытых источников

Экспертный совет жюри и жители Москвы определили 15 лауреатов XIX туристической премии «Путеводная звезда». Церемония награждения победителей состоялась 29 ноября, сообщает официальный сайт мэра Москвы Mos.ru.

 

За премию номинанты боролись в 15 категориях. В том числе, лучший объект определяли среди архитектурных сооружений, гостиниц, хостелов, конгресс-отелей, туристических компаний, гастрономических проектов, культмассовых мероприятий, волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, сотрудников туристической полиции и столичных консьержей.

 

По результатам голосования, лучшим событийным мероприятием под открытым небом жюри признало международный форум «Круг света», лучшим архитектурным объектом столицы стал парк «Зарядье», а лучшим отелем «5 звезд» – отель Radisson Royal Hotel Moscow (гостиница «Украина»). 

 

Один из членов экспертного совета премии, руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина поблагодарила лауреатов за вклад в развитие туристической отрасли столицы и популяризацию Москвы среди туристов. 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости премия
 

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