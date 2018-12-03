«Я не брат-близнец Валерии! У меня своя точка зрения»: Пригожин про стихотворный баттл со Шнуровым

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал свою словесную перепалку с лидером музыкальной группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Пригожин, как сообщает информационный ресурс "Инфореактор", отметил, что конфликт со Шнуром не затронул его чувств.
"У меня есть определенный иммунитет к любому вирусу, который пытается атаковать мою нервную систему. Что касается ситуации со Шнуровым, то я не считаю, что оскорбил его лично или его фанатов. Я только лишь выразил свою точку зрения. Я уверен, что штрафы за мат нужно увеличить, т.к. 50 000 — это в большей степени формальный, чем реальный штраф", — заявил Пригожин.
Ранее, напомним, продюсер подверг критике обилие мата в песнях Шнурова, а также в нелестной форме высказался о поклонниках такой музыки.
Сергей Шнуров в ответ привычно опубликовал в своем "Инстаграме" ироничные стихи, чем спровоцировал подобный шаг со стороны Пригожина — тот тоже опубликовал стихи. В общем, между Шнуром и Пригожиным завязался натуральный баттл, за которым с интересом следили пользователи сети.
Комментируя конфликт со Шнуровым, Пригожин добавил, что в ситуацию не следует втягивать его супругу Валерию. "Я не брат-близнец Валерии, а всего лишь ее муж — у меня своя точка зрения!", — заявил продюсер.
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