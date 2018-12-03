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В США запретили известную рождественскую песню

Понедельник, 03 Декабря 2018 10:58
В США запретили известную рождественскую песню Фото из открытых источников

Активисты общественного движения #MeToo обратили внимание на рождественскую песню Baby It's Cold Outside, которую с момента ее появления в 1944 году исполнили десятки знаменитых персон. Оказалось, что в песне присутствуют слова, намекающие на домогательства.

 

По данным издания CBS News, старую рождественскую песню (послушать ее можно ниже) уже запретили на радио 102 Star, плюс, вы не услышите песню Baby It's Cold Outside и на некоторых других популярных в Америке радиостанциях. Все дело в том, что песня противоречит принципам движения #MeToo.

 

"В 1944 году, когда была написала эта песня, было немного другое время. Но сейчас она выглядит, мягко говоря, неуместно. Современный мир очень чувствителен к подобного рода медиапродуктам, поэтому мы снимаем песню Baby It's Cold Outside с вещания", — заявил Глен Андерсон, ведущий радио 102 Star.

 

В песне, которая внезапно начала возмущать американскую общественность, мужчина пытается убедить женщину не возвращаться домой, т.к. на улице плохая погода. В тексте присутствуют слова: "Твои руки ледяные, давай согрею", "Ты не будешь против, если я сяду ближе?", "Господи, твои губы выглядят очень соблазнительно", и прочие подобные.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости песня
 

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