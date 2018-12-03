Понедельник 03 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Лучшие российские фильмы назвали на фестивале в Лондоне

Лучшие российские фильмы назвали на фестивале в Лондоне

Понедельник, 03 Декабря 2018 08:58
Лучшие российские фильмы назвали на фестивале в Лондоне Фото из открытых источников

Лучшим фильмом состоявшейся в Лондоне Недели российского кино была признана работа режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Об итогах торжественной церемонии, завершившейся в столице Великобритании, сообщает ТАСС.

 

"Это очень неожиданно", — прокомментировал свой триумф тридцатидвухлетний режиссер, дебютный фильм которого стал лучшей лентой Недели российского кино в Лондоне.

 

Хант отметил, что фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" стал не только его дебютом, но и дебютом сценариста Алексея Бородачева и оператора Даниила Фомичева.

 

Фильм Ханта, кстати, победил еще в двух номинациях — исполнитель главной роли, Евгений Ткачук, был признан "Лучшим актером", плюс, картина одержала верх в номинации "Лучший сценарий".

 

Режиссер ленты говорит, что успех стал для съемочной группы настоящей неожиданностью. "Мы думали, что о фильме все забудут сразу же после того, как он выйдет, а его возят по разным фестивалям и он продолжает собирать призы. Это, безусловно, очень приятно", — сказал Хант, добавив, что несмотря на большое количество престижных наград, фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" остался практически незамеченным массовым российским зрителем.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости российское кино
 

Главное за сутки
В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ В Сирии уничтожен один из главарей ИГИЛ Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в Сирии в воскресенье при авиаударе, нанесенном возглавляемой США международной коалицией. Об этом сообщил телеканал Fox News. Как…
Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», самые высокие заработные платы в России зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, а самые низкие в Дагестане. Об этом пишет РБК. «В качестве основного показателя ранжирования…
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20 Путин рассказал о беседе с Трампом на G20 Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах". По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы американского…
Читайте также
Писатель Харуки Мураками стал финалистом премии за худшее описание секса Писатель Харуки Мураками стал финалистом премии за худшее описание секса Для любого писателя стать обладателем премии является большой честью. Но, как показывает практика, не все премии столь желанны и востребованы. Одной из них является номинация «Худшее описание секса в художественной…
Ученые назвали 3 самых влиятельных фильма в истории человечества Ученые назвали 3 самых влиятельных фильма в истории человечества Математики использовали базу данных сайта IMDb для выявления трех самых "влиятельных" фильмов. По данным издания Applied Network Science, речь идет о кинокартинах, которые внесли самый большой вклад в развитие современного…
Андрей Макаревич запустил интернет-версию передачи «Смак» на YouTube Андрей Макаревич запустил интернет-версию передачи «Смак» на YouTube Кулинарное шоу "Смак", которое выходило на "Первом канале" с 1993-го по 2017-й год, возвращается — известный российский музыкант Андрей Макаревич запустил одноименный проект на YouTube. Андрей Макаревич, если что, вел…
Тема дня
Российское телевидение и российские СМИ могут заставить Трампа умолять Путина о встрече Российское телевидение и российские СМИ могут заставить Трампа умолять Путина о встрече

«В связи с конфликтом в Керченском проливе президент США Дональд Трамп принял решение отменить запла...

Фото
Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном Как выглядит озеро, «свисающее» над океаном

Живописный водоем, который находится на краю обрыва.   Есть на карте Европы совершенно необыкновен...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы Родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми Учёные подсчитали число контактов между неандертальцами и людьми
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.