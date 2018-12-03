Лучшие российские фильмы назвали на фестивале в Лондоне

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Лучшим фильмом состоявшейся в Лондоне Недели российского кино была признана работа режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Об итогах торжественной церемонии, завершившейся в столице Великобритании, сообщает ТАСС.

"Это очень неожиданно", — прокомментировал свой триумф тридцатидвухлетний режиссер, дебютный фильм которого стал лучшей лентой Недели российского кино в Лондоне.

Хант отметил, что фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" стал не только его дебютом, но и дебютом сценариста Алексея Бородачева и оператора Даниила Фомичева.

Фильм Ханта, кстати, победил еще в двух номинациях — исполнитель главной роли, Евгений Ткачук, был признан "Лучшим актером", плюс, картина одержала верх в номинации "Лучший сценарий".

Режиссер ленты говорит, что успех стал для съемочной группы настоящей неожиданностью. "Мы думали, что о фильме все забудут сразу же после того, как он выйдет, а его возят по разным фестивалям и он продолжает собирать призы. Это, безусловно, очень приятно", — сказал Хант, добавив, что несмотря на большое количество престижных наград, фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" остался практически незамеченным массовым российским зрителем.