Netflix выпустит сериал про Ведьмака

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Ведьмака планируют экранизировать. Генри Кавилла сыграет Геральта в одноименном сериале, который будет доступен для владельцев платной подписки Netflix. Компания стала популярна благодаря возможности смотреть сериалы, не дожидаясь выхода новых серий, пусть и за деньги. Ведьмака также можно посмотреть целиком, что наверняка придется по душе поклонникам саги.

Стриминг-сервис собирается экранизировать книжные произведения из вселенной «Ведьмак». Ранее разработчик CD Projekt RED выпускал серию компьютерных игр, а другие провайдеры – азартных развлечений, которые пользовались успехом. Создание игр на основе истории о борце с нечистью, вообще стало популярным занятием среди знаменитых компаний. Поскольку поклонников у Ведьмака целая армия, большая часть из них обеспечивает регулярный доход в копилку компаний, занимающихся разработкой виртуальных развлечений. С некоторыми из них можно ознакомиться в игровом клубе Риобет, обзор которого доступен на сайте gaminglab.info.

Теперь Netflix собирается сделать собственный сериал. Если идея окажется удачной и прибыльной, то появится шанс сделать второй сезон. Боссы студии не жалеют денег и готовы по-максимуму вкладываться в развитие запланированного проекта, чтобы довести до ума реалистичные спецэффекты и декорации. На главную роль был выбран небезызвестный актер Генри Кавилл. Кастинг продолжается, а съемки долгожданного пилота начнутся через несколько дней. По этой причине журналисты решили узнать, что думает об экранизации сам автор популярных книг.

Поляк Анджей Сапковский (автор книг о Ведьмаке) заверил, что не сомневается в том, что экранизация получится невероятно крутой и эпичной. Он считает, что к съемочному процессу привлечены талантливые люди, готовые работать на результат. Польский писатель утверждает, что фанатам культовой саги не стоит беспокоиться, потому что выбрать современного Супермена на роль Геральта было верным решением. Автор никак не отзывается о видео и азартных играх, выпущенных по мотивам оригинального «Ведьмака». Несмотря на это, он сказал, что сейчас работает над новыми книгами. Поклонники саги ждут, когда будет объявлена дата выхода сериала.

Ну, а пока все заинтересованные в продолжении саги могут наслаждаться различными ответвлениями вселенной, в виде компьютерных и азартных игр, мультфильмов и фильмов.