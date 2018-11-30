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30 ноября артистка лейбла Первое музыкальное Zivert представила новый сингл «Life». Подробнее - в материале Planet Today.

Как рассказывает сама певица, этот трек - о жизни, которую мы сами для себя каждый день выбираем:

«Наша жизнь это - фристайл. Что видишь ты, проезжая по улице города, например? Угрюмых, замерших прохожих? Или ту парочку, что выбегает за руку из кофейни с ароматным пряничным латте в руках, и шлепает синхронно по лужам, а на лицах у них весь свет солнечного июльского дня? Просто слякоть и лужи на асфальте или рисунки и переливы света, появляющиеся в них от лучей проносящихся фар?

Заметишь в своих мыслях лишь раздражение от бесконечной пробки в час пик или на всю включишь любимую музыку и посвятишь это время погружению в свои мечты? Чёрного и белого в каждом мгновении поровну, но главное, помни: «Тут любая полоса - на любителя». Life в кайф - выбор. И каждое утро нового дня только ты выбираешь, какой будет твоя Life. Оглянись по сторонам, если все вокруг не те, поищи в себе».