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Disney опубликовал трейлер «Звездных войн» для детей

Пятница, 30 Ноября 2018 08:57
Disney опубликовал трейлер «Звездных войн» для детей Фото из открытых источников

В руководстве корпорации Disney рассудили, что франшизе "Звездные войны" не помешает свежая фанатская кровь, поэтому решили приблизить созданную Джорджем Лукасом вселенную к подрастающему поколению — именно на него рассчитана новая серия короткометражных мультфильмов Star Wars Galaxy of Adventures.

 

Судя по опубликованному на YouTube-канале Star Wars Kids трейлеру (смотрите видео ниже), мультфильмы получились вполне симпатичными — яркая и красочная анимационная адаптация культовой фантастической саги — это, судя по всему, действительно удачная идея.

 

Юных зрителей ждут легендарные герои — могущественные джедаи, коварные ситхи, харизматичные одиночки, особы королевского рода, и так далее, в общем, полный набор персонажей из серии Star Wars. Примечательно, что озвучивают мультипликационных героев носители оригинальных голосов — то есть, озвучкой Хана Соло, например, занимался Харрисон Форд.

 

Первые шесть эпизодов Star Wars Galaxy of Adventures будут опубликованы на сайте StarWarsKids уже сегодня, тридцатого ноября. Остальные части серии будут выходить вплоть до конца следующего года.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Disney
 

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