Ученые назвали 3 самых влиятельных фильма в истории человечества

Математики использовали базу данных сайта IMDb для выявления трех самых "влиятельных" фильмов. По данным издания Applied Network Science, речь идет о кинокартинах, которые внесли самый большой вклад в развитие современного искусства.
Тремя самыми влиятельными фильмами были признаны "Волшебник страны Оз", "Звездные войны" и "Психо".
"Рейтинги фильмов принято составлять на основе данных о кассовых сборах или чем-то подобном, но мы решили пойти другим путем, так как на кассовые сборы, например, влияет огромное количество факторов, и далеко не все из них связаны, собственно, с качеством фильма. Обзоры критиков — тоже весьма субъективная вещь. Поэтому мы разработали алгоритм, который может выявлять самые влиятельные фильмы беспристрастно", — рассказывает автор проекта, Ливио Бьольо из Туринского университета.
Система, созданная учеными под руководством Бьольо, оценивает влиятельность того или иного фильма по отсылкам, которые обнаруживаются на этот фильм в других, более поздних картинах. В общем, алгоритм чем-то напоминает те, которые используются для определения рейтингов ученых. "Натравив" свой алгоритм на базу IMDb, ученые смогли выявить настоящих лидеров кинематографа — это фильм "Волшебник страны Оз" (1939), серия "Звездные Войны" Джорджа Лукаса, а также лента "Психо" Альфреда Хичкока.
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