Регги внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Фото из открытых источников

Музыкальный стиль регги, появившийся на Ямайке в конце шестидесятых годов прошлого столетия, и к настоящему времени объединяющий миллионы людей по всему миру, был признан нематериальным культурным наследием человечества. Об этом сообщается на странице ЮНЕСКО в "Твиттере".

Музыка регги, как отмечается на сайте специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры, изначально представляла собой "голос маргинальных слоев", однако сегодня направление регги стало гораздо шире, и, соответственно, объединяет самых разных людей.

Кроме регги, в список нематериального культурного наследия был включен хёрлинг — существующая в Ирландии разновидность хоккея на траве. "Эта очень важная часть современной ирландской культуры прочно прописалась в местной мифологии, а также выполняет важные функции, связанные с продвижением ЗОЖ, командной работы и толерантности", — говорят представители ЮНЕСКО.

Ранее в списке нематериального культурного наследия появились Чидаоба (древние грузинские единоборства), Райхосин (японские ритуальные праздники), искусство парфюмерии во французской коммуне Грас, набивка тканей и окрашивание индиго в Европе, искусство сухой кладки стен, распространенное в некоторых европейских странах, кубинский фестиваль Паррандас, и еще несколько интересных культурных феноменов.