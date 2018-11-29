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Регги внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Четверг, 29 Ноября 2018 12:47
Регги внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Фото из открытых источников

Музыкальный стиль регги, появившийся на Ямайке в конце шестидесятых годов прошлого столетия, и к настоящему времени объединяющий миллионы людей по всему миру, был признан нематериальным культурным наследием человечества. Об этом сообщается на странице ЮНЕСКО в "Твиттере".

 

Музыка регги, как отмечается на сайте специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры, изначально представляла собой "голос маргинальных слоев", однако сегодня направление регги стало гораздо шире, и, соответственно, объединяет самых разных людей.

 

Кроме регги, в список нематериального культурного наследия был включен хёрлинг — существующая в Ирландии разновидность хоккея на траве. "Эта очень важная часть современной ирландской культуры прочно прописалась в местной мифологии, а также выполняет важные функции, связанные с продвижением ЗОЖ, командной работы и толерантности", — говорят представители ЮНЕСКО.

 

Ранее в списке нематериального культурного наследия появились Чидаоба (древние грузинские единоборства), Райхосин (японские ритуальные праздники), искусство парфюмерии во французской коммуне Грас, набивка тканей и окрашивание индиго в Европе, искусство сухой кладки стен, распространенное в некоторых европейских странах, кубинский фестиваль Паррандас, и еще несколько интересных культурных феноменов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости ЮНЕСКО
 

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