Приключения, сокровища и блюда со всего света: зима на Travel Channel

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Отправьтесь в настоящее зимнее путешествие вместе с шоу «Приключения на колесах», «Сокровища карибских пиратов», «Битва с едой» и «Охотники за международной недвижимостью» на Travel Channel. Подробнее - в материале Planet Today.

Герои шоу «Приключения на колесах» (12+) могут рассказать немало интересных историй, ведь когда-то они предпочли спокойной и размеренной домашней жизни постоянную смену пейзажей за окном и бесконечные переезды в автодомах. В шоу вы познакомитесь с семьями, которые планируют сменить старый фургон на новый или только думают перебраться из четырех стен в дом на колесах. Что из этого выйдет – смотрите с 24 декабря по понедельникам в 23:00 (МСК).

Поиски пиратских сокровищ продолжаются: в этот раз ведущие шоу «Сокровища карибских пиратов» (12+) – Ашлан и Филипп Кусто – отправляются за новыми захватывающими приключениями. Узнайте истории ограблений и легенды о потерянной добыче, станьте свидетелями опасного путешествия по реке Эскамбия во Флориде и примите участие в поездке на Остров мертвеца в Эквадоре. Сразу две серии любимого шоу – с 5 декабря по средам в 00:00 (МСК).

Декабрь – время вкусной и необычной еды, а также – невероятных поединков от Кейси Уэбба. Ведущий шоу «Битва с едой» (12+) вновь бросает вызов самым разным блюдам, среди которых гигантский банх ми в Миннеаполисе, странный тандем из блинов и тайского мороженого в Сент-Поле, суп фо в Балтиморе, необъятная гора начос тейтер тотс в Атланте и сэндвич «Пигзилла» в Саванне. Следите за гастрономическими путешествиями – с 11 декабря по вторникам с 23:00 (МСК) по две серии.

Каков он – дом вашей мечты? Ответ на этот вопрос знают ведущие шоу «Охотники за международной недвижимостью» (12+). Они предлагают потенциальным покупателям выбрать из трех вариантов жилья тот, который идеально подойдет именно им. Так, джазовая певица из Нью-Йорка стремится вернуться к своим корням и переехать на Сицилию, а мать и дочь планируют перебраться в Гондурас, где займутся волонтерской деятельностью и любимыми водными видами спорта. Удастся ли героям воплотить свои мечты в жизнь — узнайте с 17 декабря по будням в 21:30 (МСК).