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Food Network согревает: запасаемся декабрьскими рецептами впрок

Среда, 28 Ноября 2018 14:47
Food Network согревает: запасаемся декабрьскими рецептами впрок Фото из открытых источников

Встречайте зиму там, где всегда тепло: на гостеприимной «Кухне», с «Джиадой на пляже» и в компании авторов «Безумных тортов». Подробнее - в материале Planet Today.

 

Ведущие программы «Безумные торты» (12+) воплощают в жизнь смелые кондитерские идеи. Торты в виде гигантских ковбойских сапог, полутораметрового аллигатора, нефтяной вышки, танка, яйца, а также кулинарная импровизация по мотивам известного сериала – далеко не полный список того, над чем работают неутомимые пекари из Далласа в новом сезоне шоу. Как приготовить десерты, от которых захватывает дух, смотрите с 3 декабря по понедельникам в 21:00 (Мск).

 

На «Кухне» (12+) продолжается мастер-класс признанных кулинарных экспертов – Кэти Ли, Джеффа Мауро, Санни Андерсон, Марселы Вальядолид и Джеффри Закариана. На этот раз герои поделятся секретами приготовления курицы в соусе адобо и горячих бутербродов с халапеньо, аппетитных гамбургеров и блюд для ужина в кругу семьи. Заглядывайте на «Кухню» с 14 декабря по пятницам в 21:45 (Мск).

 

Джиада Де Лаурентис, хорошо знакомая телезрителям Food Network, осваивает новую территорию – манящее морское побережье. Шоу «Джиада на пляже» (12+) удивляет замечательной подборкой блюд для веселого пикника на берегу: от итальянских закусок вроде салата с дыней до основательного стейка на гриле, от джелато, приготовленного специально для детей, до розовых коктейлей, вдохновленных закатом. Проведите время на пляже в компании Джиады и ее друзей с 20 декабря по четвергам в 21:45 (Мск).

 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости телепередача
 

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